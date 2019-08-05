Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась, сейчас она составляет 2,4 млн га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передают росСМИ.

Отметим, что на прошлой неделе площадь пожаров составляла более 2,8 млн га.

"Площадь природных пожаров сократилась до 2,4 млн га. Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них них локализован", - сказали в МЧС.



Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов задействованы аэромобильные группировки МЧС общей численностью 611 человек и 32 единицы техники. В готовности находятся еще более 440 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

Напомним, в российской Сибири и на Дальнем Востоке по состоянию на 4 августа были задымлены 177 населенных пунктов из-за масштабных лесных пожаров. По данным МЧС РФ, задымлены территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области.

РБК-Украина писало, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.