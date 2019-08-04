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Дым от масштабных пожаров в Сибири окутал 177 населенных пунктов

Новости » Общество    04.08.2019 - 03:46
Дым от масштабных пожаров в Сибири окутал 177 населенных пунктов
Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

За сутки на пожары сбросили почти 1000 тонн воды

В российской Сибири и на Дальнем Востоке задымлены 177 населенных пунктов из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, задымлены территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области.

За прошедшие сутки тушением пожаров занимались 12 воздушных судов МЧС, которые осуществили более 128 сливов, сбросив 993 тонн воды. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе производится круглосуточный мониторинг на 103 постах наблюдения.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области остается сложной. Спасатели продолжают тушить около двух сотен пожаров.

Ранее сообщалось, что дым от масштабных лесных пожаров в Сибири (Россия) достиг побережья Аляски и Канады. 

РБК-Украина писало, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.

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