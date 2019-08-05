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Российские военные потушили пожары в Сибири на более 700 тыс. гектаров

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 07:02
Российские военные потушили пожары в Сибири на более 700 тыс. гектаров
Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

С воздуха на пожары сброшены около 6 тыс. тонн воды

В течение последних четырех дней авиационным силам Министерства обороны России удалось потушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров в Красноярском крае и Иркутской области в российской Сибири. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Авиационная группа Министерства обороны России от начала операции сбросила около 6 000 тонн воды на районы леса, которые были охвачены огнем. Пожары на 303 тысячах гектаров лесов были потушены только в воскресенье, говорится в заявлении министерства.

Во время операции по тушению пожаров были задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 Минобороны России.

Россия объявила чрезвычайное положение в лесах в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока из-за массовых лесных пожаров.

По данным, полученным в от службы воздушной охраны лесов России, пожары бушевали на около 3 миллионах гектаров.

Напомним, в российской Сибири и на Дальнем Востоке по состоянию на 4 августа были задымлены 177 населенных пунктов из-за масштабных лесных пожаров. По данным МЧС РФ, задымлены территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области.

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