Площа Українських Героїв та проспект Каденюка. В Києві перейменували ще 16 вулиць

Так, нові назви отримали:

вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого - площею Українських Героїв;

бульвар Перова - проспектом Воскресенським;

проспект Визволителів - проспектом Георгія Нарбута;

проспект Юрія Гагаріна - проспектом Леоніда Каденюка;

вулиця Марини Цвєтаєвої - вулицею Олександри Екстер;

вулиця Суздальська - вулицею Олекси Гірника.

Загалом у Києві вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно в Києві перейменували ще три вулиці та провулок. А 9 лютого було перейменовано ще 31 об'єкт, назва якого пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

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