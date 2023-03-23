Площа Українських Героїв та проспект Каденюка. В Києві перейменували ще 16 вулиць

Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Так, нові назви отримали:
Загалом у Києві вже перейменували 288 міських об’єктів.
Нагадаємо, нещодавно в Києві перейменували ще три вулиці та провулок. А 9 лютого було перейменовано ще 31 об'єкт, назва якого пов’язані з Росією чи з радянським минулим.
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