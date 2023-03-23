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Площа Українських Героїв та проспект Каденюка. В Києві перейменували ще 16 вулиць

Фото: в Києві перейменували ще 16 вулиць (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Так, нові назви отримали:

  • вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого - площею Українських Героїв;
  • бульвар Перова - проспектом Воскресенським;
  • проспект Визволителів - проспектом Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна - проспектом Леоніда Каденюка;
  • вулиця Марини Цвєтаєвої - вулицею Олександри Екстер;
  • вулиця Суздальська - вулицею Олекси Гірника.

Загалом у Києві вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно в Києві перейменували ще три вулиці та провулок. А 9 лютого було перейменовано ще 31 об'єкт, назва якого пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

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КиївВіталий Кличко