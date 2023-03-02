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Перейменування вулиць в Києві: дерусифікували ще чотири назви

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Київ, Четвер 02 березня 2023 18:40
Перейменування вулиць в Києві: дерусифікували ще чотири назви Фото: в Києві відбулись чергові перейменування вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Києві перейменували ще три вулиці та провулок, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської державної адміністрації.

За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.

Солом’янський район:

  • Вулиця Генерала Тупікова – вулиця Андрія Мельника.

Шевченківський район:

  • Вулиця Тургенєвська – вулиця Олександра Кониського;
  • Провулок Герцена – провулок Бабин Яр.

Оболонський район:

  • Вулиця Аляб’єва – вулиця Гулаків-Артемовських.

"Цей процес не може відбуватись без урахувань громадської думки, тому міська влада попередньо зібрала пропозиції, а потім провела рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів. Мешканці зробили свій вибір, і на основі цих результатів депутатський корпус Київської міської ради приймає рішення. Спільно ми позбуваємось назв вулиць, провулків, узвозі, проспектів та площ, які нам примусово нав’язала радянська влада", - повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, що 9 лютого депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

Раніше повідомлялось, що в грудні минулого року у Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць.

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