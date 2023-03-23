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Площадь Украинских Героев и проспект Каденюка. В Киеве переименовали еще 16 улиц

Фото: в Киеве переименовали еще 16 улиц (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Так, новые названия получили:

  • улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского;
  • площадь Льва Толстого - площадью Украинских Героев;
  • бульвар Перова - проспектом Воскресенским;
  • проспект Освободителей - проспектом Георгия Нарбута;
  • проспект Юрия Гагарина - проспектом Леонида Каденюка;
  • улица Марины Цветаевой - улицей Александры Экстер;
  • улица Суздальская - улицей Олексы Горняка.

Всего в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.

Напомним, недавно в Киеве переименовали еще три улицы и переулок. А 9 февраля был переименован еще 31 объект, название которого связано с Россией или с советским прошлым.

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КиевВиталий Кличко