Площадь Украинских Героев и проспект Каденюка. В Киеве переименовали еще 16 улиц

Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Так, новые названия получили:
Всего в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.
Напомним, недавно в Киеве переименовали еще три улицы и переулок. А 9 февраля был переименован еще 31 объект, название которого связано с Россией или с советским прошлым.
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