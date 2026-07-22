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Пливуть авто та сміттєві баки. Частину Одеси затопило під час сильної зливи (відео)

08:58 22.07.2026 Ср
1 хв
В місті частково зникло світло та не курсує деякий транспорт
aimg Олена Чупровська
Пливуть авто та сміттєві баки. Частину Одеси затопило під час сильної зливи (відео) Фото: наслідки негоди в Одесі 22 липня (скриншот відео)
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Одесою пронеслася сильна злива, яка спричинила підтоплення та інші наслідки в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду та повідомлення очевидців у соцмережах.

Як стало відомо, вранці в Одесі випала сильна злива, яка спричинила підтоплення цілих вулиць.

На роликах, що публікують в мережі, видно затоплені двори багатоповерхівок та магістралі. Потік води зносить автівки та сміттєві баки.

Пливуть авто та сміттєві баки. Частину Одеси затопило під час сильної зливи (відео)Фото: наслідки негоди (omr.gov.ua/ua)

Через зливу перекрили вулиці, не курсують деякі трамваї. Також повідомляється, що у частині міста немає світла після негоди. Затоплено ринок 7 кілометр.

"Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом", - заявили у міській раді.

Крім цього, ворог розпочав ранок з терору Одеси. На щастя, унаслідок атаки немає постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025 року Одесу накрили сильні зливи, які спричинили затоплення частини міста. Унаслідок стихії тоді загинуло 10 людей.

Сотні будинків було затоплено, частина Одеси залишилась без світла.

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