Пливуть авто та сміттєві баки. Частину Одеси затопило під час сильної зливи (відео)

Одесою пронеслася сильна злива, яка спричинила підтоплення та інші наслідки в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду та повідомлення очевидців у соцмережах.

Як стало відомо, вранці в Одесі випала сильна злива, яка спричинила підтоплення цілих вулиць.

На роликах, що публікують в мережі, видно затоплені двори багатоповерхівок та магістралі. Потік води зносить автівки та сміттєві баки.

Фото: наслідки негоди (omr.gov.ua/ua)

Через зливу перекрили вулиці, не курсують деякі трамваї. Також повідомляється, що у частині міста немає світла після негоди. Затоплено ринок 7 кілометр.

"Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом", - заявили у міській раді.

Крім цього, ворог розпочав ранок з терору Одеси. На щастя, унаслідок атаки немає постраждалих.