Плывут авто и мусорные баки. Часть Одессы затопило во время сильного ливня (видео)

Одессой пронесся сильный ливень, повлекший за собой подтопление и другие последствия в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет и сообщения очевидцев в соцсетях.

Как стало известно, утром в Одессе выпал сильный ливень, повлекший за собой подтопление целых улиц.

На роликах, опубликованных в сети, видны затопленные дворы многоэтажек и магистрали. Поток воды сносит автомобили и мусорные баки.

Фото: последствия непогоды (omr.gov.ua/ru)

Из-за ливня перекрыли улицы, не курсируют некоторые трамваи. Также сообщается, что в части города нет света после ненастья. Затоплен рынок 7 км.

"Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на ливнеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу", - заявили в городском совете.

Кроме того, враг начал утро с террора Одессы. К счастью, в результате атаки нет пострадавших.