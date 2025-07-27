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Пливли "проривати блокаду": ЦАХАЛ перехопив судно з пропалестинськими активістами

Неділя 27 липня 2025 05:28
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Пливли "проривати блокаду": ЦАХАЛ перехопив судно з пропалестинськими активістами Ілюстративне фото: ізраїльські військові перехопили судно (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Армія оборони Ізраїлю перехопила судно Handala, яке здійснило незаконну спробу проникнення в морську зону Гази. На борту були пропалестинські активісти і невелика кількість гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Судно мало намір "прорвати морську блокаду" в Газі. ЦАХАЛ відбуксирував човен у бік порту Ашдод.

Handala вирушило із Сицилії. Це сталося за кілька тижнів після того, як Ізраїль перехопив інше судно, що здійснило резонансну спробу дістатися до Гази.

За даними коаліції "Флотилія свободи", яка стоїть за відправленням кораблів у двох вищевказаних випадках, цього разу на борту були 19 пропалестинських активістів і двоє журналістів телеканала "Аль-Джазіра".

Армія оборони Ізраїлю не дала офіційного коментаря щодо інциденту. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ країни підтвердило факт перехоплення судна. У відомстві заявили, що всі люди, які перебували на борту, у безпеці.

"Судно благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Усі пасажири в безпеці. Несанкціоновані спроби прориву небезпечні, незаконні і підривають гуманітарні зусилля, що тривають", - повідомили в МЗС.

Що передувало

На початку липня Військово-морські сили Ізраїлю перехопили судно Madleen, що прямувало до Гази. На борту серед пропалестинських активістів була Грета Тунберг.

Після того, як судно відбуксирували до берегів Ізраїлю, пасажири були депортовані у свої рідні країни.

"Антисемітці Греті та її супутникам, рупорам пропаганди ХАМАС, я кажу ясно: розвертайтеся, ви не досягнете Гази", - говорив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Доставлення гумдопомоги в Газу

Нагадаємо, 26 липня ЦАХАЛ відновив скидання гуманітарної допомоги в Газі. Вантажі містили сім піддонів із борошном, цукром і консервами.

Також повідомлялося, що буде створено гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН із продовольством і медикаментами.

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