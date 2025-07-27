Пливли "проривати блокаду": ЦАХАЛ перехопив судно з пропалестинськими активістами

Армія оборони Ізраїлю перехопила судно Handala, яке здійснило незаконну спробу проникнення в морську зону Гази. На борту були пропалестинські активісти і невелика кількість гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Судно мало намір "прорвати морську блокаду" в Газі. ЦАХАЛ відбуксирував човен у бік порту Ашдод.

Handala вирушило із Сицилії. Це сталося за кілька тижнів після того, як Ізраїль перехопив інше судно, що здійснило резонансну спробу дістатися до Гази.

За даними коаліції "Флотилія свободи", яка стоїть за відправленням кораблів у двох вищевказаних випадках, цього разу на борту були 19 пропалестинських активістів і двоє журналістів телеканала "Аль-Джазіра".

Армія оборони Ізраїлю не дала офіційного коментаря щодо інциденту. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ країни підтвердило факт перехоплення судна. У відомстві заявили, що всі люди, які перебували на борту, у безпеці.

"Судно благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Усі пасажири в безпеці. Несанкціоновані спроби прориву небезпечні, незаконні і підривають гуманітарні зусилля, що тривають", - повідомили в МЗС.