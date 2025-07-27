Плыли "прорывать блокаду": ЦАХАЛ перехватил судно с пропалестинскими активистами
Армия обороны Израиля перехватила судно Handala, которое совершило незаконную попытку проникновения в морскую зону Газы. На борту были пропалестинские активисты и небольшое количество гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Судно намеревалось "прорвать морскую блокаду" в Газе. ЦАХАЛ отбуксировал лодку в сторону порта Ашдод.
Handala отправилось из Сицилии. Это произошло спустя несколько недель после того, как Израиль перехватил другое судно, предпринявшее резонансную попытку добраться до Газы.
По данным коалиции "Флотилия свободы", которая стоит за отправкой кораблей в двух вышеуказанных случаях, в этот раз на борту были 19 пропалестинских активистов и два журналиста телеканала "Аль-Джазира".
Армия обороны Израиля не дала официального комментария по поводу инцидента. В свою очередь, Министерство иностранных дел страны подтвердило факт перехвата судна. В ведомстве заявили, что все находившиеся на борту люди в безопасности.
"Судно благополучно следует к берегам Израиля. Все пассажиры в безопасности. Несанкционированные попытки прорыва опасны, незаконны и подрывают продолжающиеся гуманитарные усилия", - сообщили в МИД.
התיעוד המלא והדרמטי: השתלטות שייטת 13 על הספינה חנד'לה שניסתה לפרוץ את המצור על עזה. מעליית הלוחמים על הספינה ממספר כלי שייט ועד ניתוק מצלמות האבטחה. בזמן הזה הפעילים יושבים בכיסאות עם אפודי הצלה ושרים pic.twitter.com/onKZibxxpa— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) July 26, 2025
Что предшествовало
В начале июля Военно-морские силы Израиля перехватили судно Madleen, которое следовало в Газу. На борту среди пропалестинских активистов была Грета Тунберг.
После того, как судно было отбуксировано к берегам Израиля, пассажиры были депортированы в свои родные страны.
"Антисемитке Грете и ее спутникам, рупорам пропаганды ХАМАС, я говорю ясно: разворачивайтесь, вы не достигнете Газы", - говорил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Доставка гумпомощи в Газу
Напомним, 26 июля ЦАХАЛ возобновил сброс гуманитарной помощи в Газе. Грузы включали семь поддонов с мукой, сахаром и консервами.
Также сообщалось, что будут созданы гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН с продовольствием и медикаментами.
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