"Плімут" з Таловєровим сенсаційно вибив “Ліверпуль" з Кубка Англії: історичне відео

Кубок Англії. 1/16 фіналу

"Плімут" – "Ліверпуль" – 1:0

Гол: Гарді, 53 (пенальті)

Матч на "Гоум Парк" закінчився перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на 53 хвилині забив Раян Гарді, реалізувавши пенальті, яке було поставлене за гру рукою у штрафному майданчику захисником "мерсисайдці" Гарві Елліоттом.

Зазначимо, що одну з ключових ролей у історичному результаті відіграв український захисник "Плімута" Максим Таловєров, якого останнім часом більше знають як Максі (саме це ім’я красується на футболці футболіста), який неодноразово зупиняв нападників "Лівера" на підступах до карного майданчика "пілігрімів". Максим відіграв повний матч. А на 90+8 хвилині отримав жовту картку.

(pafc.co.uk)

Варто зазначити, що "Плімут" не відсиджувався в обороні, нанісши 10 ударів (2 у створ) по воротах Куівіна Келлехера. Гравці "Ліверпуля" при цьому завдали 14 ударів (4 у створ) по воротах "зеленої армії". При цьому, "червоні" суттєво переважали аутсайдерів Чемпіонату Футбольної ліги у володінні м’ячем: 75% на 25%.

Нагадаємо, що вихованець донецького "Шахтаря", бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи-2023 Таловєров приєднався до англійської команди наприкінці січня, підписавши контракт до літа 2028 року. Трансфер Таловєрова з австрійського ЛАСК обійшовся "Плімуту" у два мільйони євро, що стало найдорожчим придбанням в історії клубу. Українець виступає за "пілігрімів" під 40-м номером.

На професійному рівні Максі також виступав за чеські клуби "Динамо" (Чеське Будейовіце), "Славія" (Прага), "Слован" (Ліберець).

У складі національної збірної України провів 7 матчів, був учасником Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі.

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