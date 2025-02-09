Довбик змарнував два моменти: "Рома" дотиснула аутсайдера Серії А завдяки пенальті

Столична "Рома" у рамках 24-го туру чемпіонату Італії мінімально здолала на виїзді одного з аутсайдерів – "Венецію". Українець Артем Довбик мав декілька нагод, але не забив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Італія, Серія А, 24-й тур

"Венеція" – "Рома" – 0:1

Гол: Дібала, 57 (пенальті)

Команда Клаудіо Раньєрі, яка йде у чемпіонаті 9-ю прагне досягти принаймні зони єврокубків. Тому втрачати очки їй зовсім небажано. Особливо в зустрічах з аутсайдерами, одним з яких і є "Венеція", що плететься у хвості таблиці – на передостанньому, 19-му місці.

Довбик повернувся до стартового складу "вовків" вперше за три матчі. У попередній кубковій грі з "Міланом" (1:3) саме він став автором єдиного голу своєї команди.

Українець мав декілька нагод відзначитися і в звітному матчі. Дві з них були справді дуже гострими. Спочатку на 16-й хвилині Довбик у штрафному "Венеції" відтіснив оборонця корпусом, розвернувся з м'ячем та сильно пробив – господарів врятував румунський голкіпер Йонуц Раду, здійснивши сейв.

А після півгодини гри вітчизняний форвард небезпечно пробивав головою під поперечину, але голкіпер "Венеції" знову зреагував та перевів м'яч на кутовий.

Загалом гості домінували протягом усієї гри, хоча й не створили багато моментів. А все вирішив епізод у середині другого тайму. Прохід Анхеліньо до штрафного майданчика "Венеції" завершився фолом. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Пауло Дібала.

Довбик дограв майже до кінця зустрічі. Його зняли з гри на другій компенсованій хвилині, Українця замінив узбек Ельдар Шомуродов. Статистичні показники Довбика такі: 21 раз доторкнувся до м'яча, завдав 2 удари в площину воріт, зробив 6 дотиків у штрафному суперника, виграв 3 дуелі з 7-ми, припустився 8 втрат і віддав 13 передач, з яких точних – 8 (62%). Портал Whoscored поставив українцю оцінку 7,0, а Sofascore – 6,9.

Мінімальна перемога залишила "Рому" на 9-му місці з 34 очками. Лідирує в чемпіонаті "Наполі", у якого 54 пункти.