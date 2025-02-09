"Плимут" с Таловеровым сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии: историческое видео

Матч на "Гоум Парк" закончился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 53 минуте забил Райан Харди, реализовав пенальти, который был поставлен за игру рукой в штрафной площадке защитником "мерсисайдцев" Харви Эллиоттом.

Отметим, что одну из ключевых ролей в историческом результате сыграл украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров, которого в последнее время больше знают как Макси (именно это имя красуется на футболке футболиста), который неоднократно останавливал нападающих "Ливера" на подступах к штрафной площадке "пилигримов". Максим отыграл полный матч. А на 90+8 минуте получил желтую карточку.

Стоит отметить, что "Плимут" не отсиживался в обороне, нанеся 10 ударов (2 в створ) по воротам Куивина Келлехера. Игроки "Ливерпуля" при этом нанесли 14 ударов (4 в створ) по воротам "зеленой армии". При этом, "красные" существенно превосходили аутсайдеров Чемпионата Футбольной лиги во владении мячом: 75% на 25%.

Напомним, что воспитанник донецкого "Шахтера", бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2023 Таловеров присоединился к английской команде в конце января, подписав контракт до лета 2028 года. Трансфер Таловерова из австрийского ЛАСК обошелся "Плимуту" в два миллиона евро, что стало самым дорогим приобретением в истории клуба. Украинец выступает за "пилигримов" под 40-м номером.

На профессиональном уровне Макси также выступал за чешские клубы "Динамо" (Ческе Будейовице), "Славия" (Прага), "Слован" (Либерец).

В составе национальной сборной Украины провел 7 матчей, был участником Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.