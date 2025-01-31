Найдорожчий трансфер в історії: захисник збірної України перейшов у англійський клуб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

24-річний оборонець підписав контракт до літа 2028 року. Попереднім клубом Таловєрова був австрійський ЛАСК з Лінца, за який він грав з 2023-го.

"Плімут" виступає в другому за силою дивізіоні англійського футболу – Чемпіоншипі. Після 29-ти турів новий клуб українця має в активі 22 пункти та йде у таблиці на останньому, 24-му місці.

Трансфер Таловєрова обійшовся англійцям у 2 мільйона євро. Це найдорожче придбання у історії "Плімута". До цього рекорд утримував трансфер ганця Майкла Баіду зі шведського "Ельфсборга" за 1,75 мільйона.

Захисник став першим вітчизняним футболістом у історії "Плімута". Також він – єдиний представник України в Чемпіошипі. В першій половині сезону тут грав за "Сандерленд" Назарій Русин. Але він залишив Англію, відправившись на правах оренди до хорватського "Хайдука".

Клуб "Плімут" заснований у 1886 році. Він ніколи не грав у еліті англійського футболу. Найкращий історичний результат – 5-те місце у другому за силою дивізіоні в сезоні-1961/62. Проте у 1984 році в статусі представника третьої ліги "Плімут" пробився до півфіналу Кубка Англії.

Хто такий Максим Таловєров

Народився у російському Нальчику, де в той час виступав його батько – теж професіональний футболіст. Виховувався в академії донецького "Шахтаря". На молодіжному рівні грав за столичний "Арсенал" та донецький "Олімпік".

Уся доросла кар'єра футболіста пов'язана зі зарубіжними колективами. У 2019-му 19-річний гравець уклав угоду з чеським клубом "Чеське-Будейовіце", а через три роки перейшов до празької "Славії". На правах оренди провів деякий час у празькій "Спарті" та "Словані" (Луберець).

З 2023-го року Таловєров – гравець австрійського клубу ЛАСК. Спочатку виступав там у оренді від "Славії", а потім, у лютому 2024 року уклав з австрійцями повноцінну угоду. Провів за клуб з Лінца 67 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти.

Виступав за молодіжну та олімпійську збірну України. У складі національної команди провів 7 поєдинків. Учасник Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі.