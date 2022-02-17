Плеймейкер "Денвера" оформил победный трехочковый под сирену: момент дня в НБА

26-летний защитник внес весомый вклад в победу "Денвера", набрав 13 очков за более чем 31 минуту на паркете. Именно бросок Морриса стал решающим в матче.

Момент для партнера создал центровой Никола Йокич. Серб в последней атаке выманил на себя двух защитников и отпасовал на Морриса. Тот мгновенно бросил из-за дуги и под звуки сирены вырвал победу над "Уорриорз".

18 тысяч зрителей на арене "Голден Стэйт" разочаровано разъехались по домам. "Денвер Наггетс" одержал победу с преимуществом всего в одно очко – 117:116. Гости идут 6-ми в Западной конференции и в данный момент проходят в 1/8 финала турнира.

Кто такой Монте Моррис

Плеймейкер "Денвера" родился в Мичигане. На студенческом уровне выступал за Университет Айовы.

Во втором раунде драфта-2017 был выбран "Наггетс" под общим 51-м номером. На профессиональном уровне дебютировал в Лиге развития НБА за "Рио-Гранде" в сезоне 2017/18.

В том же сезоне Монте Моррис провел 3 поединка за "Денвер", а начиная с сезона 2018/19 регулярно выходит в матчах "Наггетс".