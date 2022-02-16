ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесен на 10 апреля: известна причина

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 17:52
Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесен на 10 апреля: известна причина Фото: Джером Рэндл (fbu.ua)
Автор: Андрей Вырва

Учитывая отсутствие в Украине подавляющего большинства легионеров из-за угрозы российской агрессии, Федерация баскетбола Украины приняла решение о переносе Матча звезд украинской Суперлиги-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Матч звезд-2022 был запланирован на 19 февраля в киевском Дворце спорта. Но ввиду объективных причин, связанных с временным отъездом большого количества легионеров, провести мероприятие на должном высоком уровне 19 февраля невозможно.

Учитывая высокий ажиотаж вокруг события и важность проведения этого глобального спортивного шоу, мероприятие переносится с 19 февраля на 10 апреля. Все главные хедлайнеры праздника уже подтвердили свое участие в этом событии. Вместе с тем, ФБУ повысит звездный статус мероприятия и пригласит на Матч звезд иностранных участников шоу-программы, имя которых будет названо в ближайшее время.

Все предварительно приобретенные билеты на Матч Звезд 2022 будут действительны на новую дату события.

Напомним, что центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид оформил данк после разворота, что стало моментом дня в НБА.

К слову, накануне Святослав Михайлюк не смог спасти "Торонто" от поражения "Нью-Орлеану" (90:120).

Также ранее НБА обнародовала список 15-ти лучших тренеров в истории лиги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше