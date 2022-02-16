Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесен на 10 апреля: известна причина
Учитывая отсутствие в Украине подавляющего большинства легионеров из-за угрозы российской агрессии, Федерация баскетбола Украины приняла решение о переносе Матча звезд украинской Суперлиги-2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Матч звезд-2022 был запланирован на 19 февраля в киевском Дворце спорта. Но ввиду объективных причин, связанных с временным отъездом большого количества легионеров, провести мероприятие на должном высоком уровне 19 февраля невозможно.
Учитывая высокий ажиотаж вокруг события и важность проведения этого глобального спортивного шоу, мероприятие переносится с 19 февраля на 10 апреля. Все главные хедлайнеры праздника уже подтвердили свое участие в этом событии. Вместе с тем, ФБУ повысит звездный статус мероприятия и пригласит на Матч звезд иностранных участников шоу-программы, имя которых будет названо в ближайшее время.
Все предварительно приобретенные билеты на Матч Звезд 2022 будут действительны на новую дату события.
Напомним, что центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид оформил данк после разворота, что стало моментом дня в НБА.
К слову, накануне Святослав Михайлюк не смог спасти "Торонто" от поражения "Нью-Орлеану" (90:120).
Также ранее НБА обнародовала список 15-ти лучших тренеров в истории лиги.