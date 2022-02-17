Плеймейкер "Денвера" оформив переможний триочковий під сирену: момент дня в НБА

26-річний оборонець зробив вагомий внесок у перемогу "Денвера", набравши 13 очок за понад 31 хвилину на паркеті. Саме кидок Морріса став вирішальним у матчі.

Момент для партнера створив центровий Нікола Йокіч. Серб в останній атаці виманив на себе двох оборонців і відкинув на Морріса. Той натомість миттєво кинув з-за дуги та під звуки сирени вирвав перемогу над "Ворріорз".

18 тисяч глядачів на арені "Голден Стейт" роз'їхалися по домівках розчаровані. "Денвер Наггетс" здобув перемогу з перевагою всього на одне очко – 117:116. Гості йдуть 6-ми в Західній конференції та наразі проходять в 1/8 фіналу турніру.

Хто такий Монте Морріс

Плеймейкер "Денвера" народився в Мічигані. На студентському рівні виступав за Університет Айови.

У другому раунді драфту-2017 був обраний "Наггетс" під загальним 51-м номером. На професіональному рівні дебютував у Лізі розвитку НБА за "Ріо-Гранде" в сезоні 2017/18.

У тому ж сезоні Монте Морріс провів 3 поєдинки за "Денвер", а від сезону 2018/19 регулярно виходить у матчах "Наггетс".