Який "лук" обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюмі
Українська ведуча Леся Нікітюк нарешті підтвердила, що вперше стала мамою. Ведуча не лише поділилася радісною новиною, а й продемонструвала стильний образ для виписки з пологового будинку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
На знімку, зробленому біля приймального відділення одного зі столичних пологових будинків, новоспечена мама позує поруч із чоловіком, який тримає величезний букет рожево-білих півоній.
Позаду пари - чорний Rolls-Royce, що ще більше підкреслює атмосферу свята та статусності моменту.
Леся для особливого дня обрала елегантний сірий костюм oversize з вільного жакета і широких штанів у дрібну клітинку.
Леся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вона поєднала його з класичною білою сорочкою та сріблястими туфлями.
Волосся Нікітюк зібране у недбалу зачіску, а легкий макіяж тільки підкреслює її природну красу.
У руках зіркова мама тримає згорток з малюком - ніжно і зворушливо притискаючи до себе.
Чоловік Лесі, військовослужбовець Дмитро Бабчук, також виглядає стильно: він у чорних штанах-карго, рожевій футболці, сірій сорочці в клітинку та кросівках.
Леся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Його вигляд доповнює впевнений погляд та, звісно, романтичний жест - розкішний букет квітів для коханої.
Це фото вже активно обговорюють у соцмережах: шанувальники в захваті від того, як стримано, але зі смаком телеведуча подає найважливіші події у своєму житті.
Очевидно, що Леся Нікітюк не лише залишилася вірною собі, а й задала нову моду на стильні виписки з пологових.
Нагадаємо, з'являтися чутки про вагітність Лесі Нікітюк у мережі почали на початку весни.
Проте сама ведуча підтвердила цю новину лише кілька днів тому. Народила Леся в неділю, 15 червня, у державному пологовому будинку Києва.
Леся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Для важливого моменту вона обрала Перший пологовий будинок на Печерську, де й відбулися пологи.
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