ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Який "лук" обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюмі

П'ятниця 20 червня 2025 11:32
UA EN RU
Який "лук" обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюмі Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська ведуча Леся Нікітюк нарешті підтвердила, що вперше стала мамою. Ведуча не лише поділилася радісною новиною, а й продемонструвала стильний образ для виписки з пологового будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

На знімку, зробленому біля приймального відділення одного зі столичних пологових будинків, новоспечена мама позує поруч із чоловіком, який тримає величезний букет рожево-білих півоній.

Позаду пари - чорний Rolls-Royce, що ще більше підкреслює атмосферу свята та статусності моменту.

Леся для особливого дня обрала елегантний сірий костюм oversize з вільного жакета і широких штанів у дрібну клітинку.

Який &quot;лук&quot; обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюміЛеся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона поєднала його з класичною білою сорочкою та сріблястими туфлями.

Волосся Нікітюк зібране у недбалу зачіску, а легкий макіяж тільки підкреслює її природну красу.

У руках зіркова мама тримає згорток з малюком - ніжно і зворушливо притискаючи до себе.

Чоловік Лесі, військовослужбовець Дмитро Бабчук, також виглядає стильно: він у чорних штанах-карго, рожевій футболці, сірій сорочці в клітинку та кросівках.

Який &quot;лук&quot; обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюміЛеся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Його вигляд доповнює впевнений погляд та, звісно, романтичний жест - розкішний букет квітів для коханої.

Це фото вже активно обговорюють у соцмережах: шанувальники в захваті від того, як стримано, але зі смаком телеведуча подає найважливіші події у своєму житті.

Очевидно, що Леся Нікітюк не лише залишилася вірною собі, а й задала нову моду на стильні виписки з пологових.

Нагадаємо, з'являтися чутки про вагітність Лесі Нікітюк у мережі почали на початку весни.

Проте сама ведуча підтвердила цю новину лише кілька днів тому. Народила Леся в неділю, 15 червня, у державному пологовому будинку Києва.

Який &quot;лук&quot; обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюміЛеся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Для важливого моменту вона обрала Перший пологовий будинок на Печерську, де й відбулися пологи.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Зірки шоу-бізнесу Народження дитини
Новини
"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів
"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді