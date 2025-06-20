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Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025

П'ятниця 20 червня 2025 07:15
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Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025 Довгі шорти - тренд літа 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У літньому сезоні 2025 року довгі шорти знову в тренді - комфортні, стильні й універсальні. Вони добре рятують у спеку, а також легко вписуються і в повсякденний, і в офісний гардероб.

РБК-Україна докладніше розповідає, з чим носити такі шорти цього літа, щоб лук виглядав актуально і дорого.

З футболкою

Один з найпопулярніших варіантів - поєднання з базовою футболкою. Вона може бути однотонною або з яскравим принтом.

Такий образ має невимушений, але водночас трендовий вигляд - особливо якщо доповнити його кросівками, сандалями або панамкою. Однотонні футболки створюють лаконічний лук у стилі мінімалізм, а принти надають грайливості та індивідуальності.

Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025

Довгі шорти та футболка (фото: instagram.com/tamaramory)

З майкою і палантином

З довгими шортами можна створити стильний образ і для офісу. Для цього одягаємо чорні шорти-бермуди, білу майку, а зверху можна накинути напівпрозорий палантин.

Доповніть лук чорними туфлями на невисоких стійких підборах і коричневою сумкою із замші. Такий образ справляє враження невимушеної елегантності та комфорту.

Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025

Варіант в офіс (фото: instagram.com/laurareilly___)

З високими шкарпетками й лоферами

Поєднання довгих шортів із високими шкарпетками та лоферами - сміливий і дуже модний хід. Такий образ натхненний streetstyle-трендами з Токіо, Копенгагена і Мілана і демонструє ідеальний баланс між розслабленістю і вишуканістю.

Шорти надають легкості, шкарпетки створюють акцент, а лофери - нотку шику. Образ чудово підходить для міських прогулянок або неформальних зустрічей у креативному середовищі.

Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025

Варіант із закритим взуттям (фото: instagram.com/claire_most)

З майкою і кардиганом

Довгі шорти чудово поєднуються з базовою майкою і легким кардиганом - такий лук ідеально підходить для літньої погоди. У спеку можна залишити тільки майку, а ввечері накинути кардиган, щоб почуватися комфортно.

Це поєднання має невимушений, але продуманий вигляд: базові речі створюють чіткий силует, а довжина шортів надає образу сучасного звучання. Вибирайте кардиган оверсайз або вкорочений - залежно від настрою та стилю.

Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025

Довгі шорти на літо (фото: instagram.com/devapollon)

З яскравим взуттям

Якщо базовий образ здається занадто спокійним, додайте яскраве взуття. У 2025 році модниці все частіше вибирають сміливі кольори: червоні балетки, неонові сандалі, металізовані мюлі або кольорові кросівки.

Довгі шорти виступають як нейтральна база, а взуття стає головним акцентом. Це простий спосіб урізноманітнити літній гардероб і надати індивідуальності без зайвих зусиль.

Довгі шорти - порятунок у спеку: з чим їх носити влітку 2025

Довгі шорти на літо (фото: instagram.com/brooklyngallagher)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Tamara Mory, Elisabeth Bento, Laura Reilly, Claire Most, Devin Arielle, Brooklyn Gallagher.

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