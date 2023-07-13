"Плескає язиком". Кулеба відповів на закид Лаврова щодо F-16

У Москві заявили, що сприйматимуть передачу Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері". На це відповіли у Києві, заявивши, що єдиною загрозою для країни-агресора є український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter .

"Єдина загроза для Росії - це український солдат. Це той, кого Путін і Ко повинні боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія проковтне це, незважаючи на те, що Лавров плескає язиком", - написав міністр.

Заява Лаврова

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країна-агресор буде розглядати передачу Україні літаків F-16 як "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері".

Він заявив, що модифікації літаків F-16 мають підставку, на якій можна закріпити ядерні озброєння.

F-16 для України

11 липня було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16, до якої увійшло 11 країн. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися у серпні.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що перші винищувачі F-16 можуть літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

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