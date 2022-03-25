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В плену оккупантов 14 городских голов. Решаем на кого их менять, - Верещук

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 13:56
В плену оккупантов 14 городских голов. Решаем на кого их менять, - Верещук Ирина Верещук об обмни поленили (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украина и Российская Федерация недавно провели первый полноценный обмен военнопленными. Теперь РФ заявила, что следующим должен состояться паритетный обмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вицепремьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирини Верещук во время телемарафона.

По ее словам, оккупанты взяли в плен 14 городских голов. В России заявили, что обмен должен состояться только в условиях паритетности.

"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Сейчас решаем этот вопрос на международном уровне", - сказала Верещук.

Ранее мы сообщали, что Украина и Россия провели первый обмен пленными.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 30-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Ирина Верещук Вторжение России в Украину Обмен пленными
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