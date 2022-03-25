У полоні окупантів 14 міських голів. Вирішуємо на кого їх міняти, - Верещук
Україна та Російська Федерація нещодавно провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Тепер РФ заявила, що наступним має відбутися паритетний обмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук під час телемарафону.
За її словами, окупанти взяли в полон 14 міських голів. У Росії заявили, що обмін має відбутися лише за умов паритетності.
"Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 в заручниках Росії? Наразі вирішуємо це питання на міжнародному рівні", - сказала Верещук.
Раніше ми повідомляли, що Україна та Росія провели перший обмін полоненими.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 30-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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