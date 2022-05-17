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Для пленных защитников Мариуполя готовят тюрьму в Макеевке, - Гармаш

Фото: украинских бойцов могут поместить в макеевскую колонию (t.me/polkazov)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты готовят для пленных защитников Мариуполя, которые выходят с территории завода "Азовсталь", колонию в Макеевке. Город находится на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Сергея Гармаша.

По его словам, выход защитников Мариуполя на оккупированные территории является вынужденным шагом для спасения, который не гарантирует им ни безопасности, ни свободы.

"Напоминаю, их вывезли на территорию, контролируемую врагом. Вчера мне уже сообщили из Донецка, что под "нациков из Мариуполя" специально готовят 97 колонию (Макеевка), для чего ранее содержавшихся там заключенных (в том числе и наших пленных 2014-2021 годов) перевели в тесные камеры донецкого СИЗО", - отметил Гармаш.

Напомним, вчера, 16 мая 2022 года, началась операция по выходу защитников Мариуполя с "Азовстали". Накануне вышли порядка 260 раненых бойцов, которых отправили в оккупированные Новоазовск и Оленовку.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что это его решение, одобренное высшим военным руководством Украины. По факту защитников Мариуполя планируется обменять на пленных российских военных.

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МариупольМакеевкаАзовОбмен пленными