Пленные бойцы Нацгвардии, которых оккупанты забрали из ЧАЭС, находятся в РФ и Беларуси, - Энергоатом

Оккупанты забрать пленных бойцов Нацгвардии в РФ и Беларусь (Виталий Носач РБК-Украина)

Бойцы Национальной гвардии Украины, которых оккупанты 24 февраля взяли в плен в Чернобыльской ЧАЭС и похитили при уходе с нее, вероятно сейчас находятся на территории РФ в городе Смоленск и Республики Беларусь в городе Брагин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.