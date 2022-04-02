Полонені бійці Нацгвардії, яких окупанти забрали з ЧАЕС, знаходяться у РФ та Білорусі, - Енергоатом

Окупанти забрати полонених бійців Нацгвардії в РФ та Білорусь (Віталій Носач РБК-Україна)

Бійці Національної гвардії України, яких окупанти 24 лютого взяли у полон у Чорнобильській ЧАЕС та викрали при відході з неї, ймовірно зараз знаходяться на території РФ в місті Смоленськ та Республіки Білорусь в місті Брагін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.