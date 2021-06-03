UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах, - Венедиктова

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. По ее словам, в записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются правоохранителями.

Об этом речь шла в эфире программы "Право на владу".

"Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод - это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий - это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - добавила она.

Напомним, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.

После этого в Службе безопасности Украины заявили, что уже начали изучать пленки с разговорами Медведчука.

Как известно, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение в государственной измене и нарушении правил ведения войны, а уже 13 мая Медведчука отправили под домашний арест.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор Медведчукуголовное делоИрина Венедиктова