"Пленки Лероса": в "Слуге народа" рассказали, о чем говорили Зеленский и Ермак

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Александр Корниенко поделился деталями разговора президента и главы его администрации с фракцией

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак на встрече с депутатами касательно обнародованных депутатом Гео Леросом видеозаписей. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, на встрече с депутатами Зеленский подчеркнул, что он и вся его команда "ничем таким не занимаются", соответственно, оправдываться в этой ситуации было бы несправедливо.

"Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, если есть за что", - приводит слова президента Корниенко.

В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.

"Раскрыл некоторые подробности личной истории - не считаю, что это необходимо публично раскрывать", - отметил Корниенко.

Нардеп также утверждает, что, по словам Ермака, правоохранителям никаких отдельных указаний в связи с обнародованными записами не давалось, и что шесть сотрудников Службы безопасности во время вручения повестки Гео Леросу - "это эксцесс исполнителя".

"По версии Лероса, ему дали эти записи добрые люди. Но дальше у него был выбор: непублично отнести их правоохранителям или сделать это публично. Не все посты господина Лероса мне нравятся как человеку и его однопартийцу, там есть уже и личностные нападки на Андрея Ермака", - резюмировал Корниенко.

На прошлой неделе нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака Денисом, который обсуждает назначение на различные должности в госорганах.

Комментируя "пленки Лероса", глава ОП Андрей Ермак заявил, что опубликованное видео с его братом является инструментом борьбы некоторых людей не только против него лично, но и против украинской власти в целом. Сам Денис Ермак отрицает причастность к назначениям на высокие должности.

После озвученных фактов, нардепы от "СН" потребовали личной встречи с Зеленским. Встреча состоялась в пятницу, 3 марта, на ней также присутствовал Андрей Ермак.