"Плівки Лероса": у "Слузі народу" розповіли, про що говорили Зеленський і Єрмак

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Олександр Корнієнко поділився деталями розмови президента і глави його адміністрації з фракцією

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, про що говорили президент Володимир Зеленський і глава його адміністрації Андрій Єрмак на зустрічі з депутатами щодо оприлюднених депутатом Гео Леросом відеозаписів. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, на зустрічі з депутатами Зеленський підкреслив, що він і вся його команда "нічим таким не займаються", відповідно, виправдовуватися в цій ситуації було б несправедливо.

"Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, якщо є за що", - наводить слова президента Корнієнко.

У свою чергу, Андрій Єрмак у черговий раз заявив, що він не має відношення до фактів, озвучених на відео.

"Розкрив деякі подробиці особистої історії - не вважаю, що це необхідно публічно розкривати", - зазначив Корнієнко.

Нардеп також стверджує, що, за словами Єрмака, правоохоронцям жодних окремих вказівок у зв'язку з оприлюдненими записами не давалося, і що шість співробітників Служби безпеки під час вручення повістки Гео Леросу - "це ексцес виконавця".

"За версією Лероса, йому дали ці записи добрі люди. Але далі у нього був вибір: непублічно віднести їх правоохоронцям чи зробити це публічно. Не всі пости пана Лероса мені подобаються як людині і його однопартійцю, там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака", - резюмував Корнієнко.

Минулого тижня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака Денисом, який обговорює призначення на різні посади в держорганах.

Коментуючи "плівки Лероса", голова ОП Андрій Єрмак заявив, що оприлюднене відео з його братом є інструментом боротьби деяких людей не тільки проти нього особисто, але і проти української влади в цілому. Сам Денис Єрмак заперечує причетність до призначень на високі посади.

Після озвучених фактів, нардепи від "СН" вимагали особистої зустрічі з Зеленським. Зустріч відбулася у п'ятницю, 3 березня, на ній також був присутній Андрій Єрмак.