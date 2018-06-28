Порошенко закликав не зволікати зі скасуванням депутатської недоторканості

Порошенко вимагає результативного голосування в 300 голосів за скасування недоторканності нардепів

Причин для зволікання зі скасуванням депутатської недоторканності для народних депутатів України немає. Про це сказав президент України Петро Порошенко в четвер, 28 червня, у ході урочистостей з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не бачу причин зволікати із скасуванням депутатської недоторканості. Настав час, щоби остаточно й безповоротно ліквідувати депутатську недоторканість. Вимагаю результативного голосування в триста голосів, і це має статися цього року", - сказав Порошенко.

Не бачу причин зволікати із скасуванням депутатської недоторканості.



Настав час, щоби остаточно й безповоротно ліквідувати депутатську недоторканість. Вимагаю результативного голосування в триста голосів, і це має статися цього року. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

Він також нагадав, що у рамках судової реформи вже скасовано недоторканність суддів у випадку скоєння ними злочинів.

"Я впевнений, що така сама доля має чекати і моїх конституційних пропозицій про недоторканність депутатів. Ми зробили всее необхідне для цього. Передбачили, що недоторканність буде знята з депутатів вже наступного скликання і починає діяти з 1 січня 2020 року", - сказав президент

Нагадаємо, Конституційний суд України на засіданні 19 червня 2018 року визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.