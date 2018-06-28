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Порошенко закликав не зволікати зі скасуванням депутатської недоторканості

НовиниПолітика    28.06.2018 - 10:38
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко вимагає результативного голосування в 300 голосів за скасування недоторканності нардепів

Причин для зволікання зі скасуванням депутатської недоторканності для народних депутатів України немає. Про це сказав президент України Петро Порошенко в четвер, 28 червня, у ході урочистостей з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не бачу причин зволікати із скасуванням депутатської недоторканості. Настав час, щоби остаточно й безповоротно ліквідувати депутатську недоторканість. Вимагаю результативного голосування в триста голосів, і це має статися цього року", - сказав Порошенко.

Він також нагадав, що у рамках судової реформи вже скасовано недоторканність суддів у випадку скоєння ними злочинів.

"Я впевнений, що така сама доля має чекати і моїх конституційних пропозицій про недоторканність депутатів. Ми зробили всее необхідне для цього. Передбачили, що недоторканність буде знята з депутатів вже наступного скликання і починає діяти з 1 січня 2020 року", - сказав президент

Нагадаємо, Конституційний суд України на засіданні 19 червня 2018 року визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.

У Раді підтвердили рішення КСУ про обмеження депутатської недоторканності Подання про зняття недоторканності з нардепа Дунаєва передано у комітет ВР
Теги публікації: неприкосновенность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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