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Усі пленарні засідання Ради у червні відвідали лише 38% депутатів, - КВУ

НовиниПолітика    28.06.2018 - 16:32
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дев'ять нардепів не були зареєстровані на жодному засіданні парламенту 8 скликання

Лише 38% народних депутатів відвідали всі засідання Верховної ради Ураїни в червні 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України (КВУ).

"Лише 164 народні депутати із 423 відвідали всі дванадцять пленарних засідань Верховної ради у червні. Натомість, 9 політиків не були зареєстровані на жодному. Серед них Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Вадим Кривохатько, Наталія Кацер-Бучковська. Офіційно вони пропустили засідання ВР з невідомих причин", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у парламенті не були присутні вдепутати-втікачі Євген Бакулін, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Також того не відвідував Раду В’ячеслав Константіновський, який написав заяву про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яку утримують під вартою.

"Серед фракцій і груп ВР найнижчі показники відвідування у "Волі Народу", "Відродження" та "Опозиційного блоку". За даними письмової реєстрації в середньому на засіданнях ВР були відсутні з невідомих причин 35% депутатів "Волі Народу", 34% - "Відродження", 32% - "Опозиційного блоку", 23% - "Самопомочі", по 18% - "Батьківщини" та БПП, 16% - "Народного Фронту" і 12% - Радикальної партії Олега Ляшка", - додали в КВУ.

Загалом найбільше депутатів пропустили роботу в п’ятницю 22 червня - відсутніми без поважних причин були 127 осіб.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав не зволікати зі скасуванням депутатської недоторканості.

Проект про зміни у Регламент ВР поки не внесений до порядку денного Ради, - Венеціанська комісія Рада та міжнародні організації домовилися співпрацювати щодо Офісу фінансового аналізу у ВР
Теги публікації: Парламент, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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