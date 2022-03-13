UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родню

Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области двое российских захватчиков добровольно сдались в плен украинским защитникам. Один из оккупантов вырос в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, оба мужчины-военные 29-й армии Восточного военного округа. Они служат в 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.

Отмечается, что 41-летний старшина Галяминских Александр Владимирович - заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода.

А также 31-летний ефрейтор Максимов Максим Андреевич - стрелок мотострелкового взвода.

Кроме того, Галяминских вырос в Одессе. В 1999 году окончил тамошнее мореходное училище. Там до сих пор проживают его родной брат Андрей и дядя Валерий. Также жена пленного коренная одесситка и в городе у нее осталась мать Галина и тетя.

"Интересно, а они знали, что их "зятек" собирался крыть "Градами" украинских детей, женщин и стариков, их же самих и когда свой родной город Одессу?",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты захватили в плен спасателя, который участвовал в эвакуации.

Также мы писали, что под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину