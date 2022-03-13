У полон здався російський військовий, який виріс в Одесі та має там рідню

У Київські області двоє російських загарбників добровільно здалися у полон українським захисникам. Один з окупантів виріс в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Цікаво, а вони знали, що їхній "зятьок" збирався крити "Градами" українських дітей, жінок та людей похилого віку, їх же самих й колись своє рідне місто Одесу?", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Галямінских виріс в Одесі. У 1999 році закінчив тамтешнє морехідне училище. Там досі проживають його рідний брат Андрій та дядько Валерій. Також дружина полоненого корінна одеситка і в місті у неї залишилась мати Галина та тітка.

Зокрема, обидва чоловіки - військові 29-ї армії Східного військового округу. Вони служать у 36-й окремій гвардійській мотострілецькій Лозівській Червонопрапорній бригаді.

Раніше ми повідомляли, що окупанти захопили в полон рятувальника, який брав участь в евакуації.

Також ми писали, що під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон.

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