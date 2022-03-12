Оккупанты захватили в плен спасателя, который принимал участие в эвакуации

Российские военные захватили работника ГСЧС Алексея Данченко. Отмечается, что он сопровождал украинские эвакуационные автобусы из Гостомеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

В частности, Украина требует, чтобы Россия немедленно отпустила Данченко.

Российские оккупанты взяли в плен спасателя во время эвакуации мирного населения из Гостомеля. Россия уже 2 сутки незаконно его удерживает.

"Он был заявлен и сопровождал автобусы во время эвакуации гражданского населения из Гостомеля. Уже двое суток вы незаконно удерживаете нашего работника, который входил в список, что мы согласовывали", - сказала Верещук.

Отмечается, что Украина сделает все, чтобы спасти работника ГСЧС.

"Объяснение, что якобы он говорил по мобильному телефону, не принимаются. Мы требуем немедленно отпустить Данченко Алексея. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", - добавила она.