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PlayStation 5 получит поддержку украинского языка

Автор: Сергей Сурепин

Компания Sony начала рассылку приглашений на бета-тест нового обновления для консоли PlayStation 5. В описании, помимо остальных изменений, указано появление украинского языка в интерфейсе консоли.

Об этом сообщает издание РБК-Украина, журналисты которого получили доступ к обновлению.

Фото: скриншот РБК-Украина из описания обновления

Частично перевод на украинский язык появился в веб-версии магазина PlayStation Store в конце 2019 года. Несмотря на это, на самих консолях Sony украинский язык не был доступен.

Доступ к бета-версии обновления доступен ограниченному числу пользователей. Релиз финальной версии ожидается до конца 2022 года.

Фото: скриншот РБК-Украина из интерфейса PlayStation 5

Ранее издание РБК-Украина писало, что в метро Киева появился мурал, который рекламирует игру Horizon Forbidden West.

Также издание РБК-Украина рассказывало историю Uncharted, экранизация которой уже вышла в кинотеатрах Украины.

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