PlayStation 5 получит поддержку украинского языка

Компания Sony начала рассылку приглашений на бета-тест нового обновления для консоли PlayStation 5. В описании, помимо остальных изменений, указано появление украинского языка в интерфейсе консоли.
Об этом сообщает издание РБК-Украина, журналисты которого получили доступ к обновлению.
Частично перевод на украинский язык появился в веб-версии магазина PlayStation Store в конце 2019 года. Несмотря на это, на самих консолях Sony украинский язык не был доступен.
Доступ к бета-версии обновления доступен ограниченному числу пользователей. Релиз финальной версии ожидается до конца 2022 года.
Ранее издание РБК-Украина писало, что в метро Киева появился мурал, который рекламирует игру Horizon Forbidden West.
Также издание РБК-Украина рассказывало историю Uncharted, экранизация которой уже вышла в кинотеатрах Украины.