PlayStation 5 отримає підтримку української мови

Фото: скріншот РБК-Україна з опису оновлення

Частково переклад українською мовою з'явився у веб-версії магазину PlayStation Store наприкінці 2019 року. Незважаючи на це, на самих консолях Sony Українська мова не була доступна.

Доступ до бета-версії оновлення доступний обмеженій кількості користувачів. Реліз фінальної версії очікується до кінця 2022 року.

Фото: скріншот РБК-Україна з інтерфейсу PlayStation 5