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История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией

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Понедельник 07 февраля 2022 07:30
История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией (Фото: twitter.com/thesebbazz)
Автор: Сергей Сурепин

10 февраля в украинский кинопрокат выходит фильм Uncharted. Это экранизация популярной одноименной серии видеоигр, главным героем которой выступает благородный авантюрист Нейтан Дрейк.

Подробнее о видеоигре и экранизации Uncharted – в материале РБК-Украина.

С чего все началось

Игровая серия Uncharted стартовала в 2007 году. Проектом занимается студия Naughty Dog, которую в 2011 году приобрела компания Sony. Японцы хотели, чтобы американская команда разрабатывала эксклюзивные игры для консолей PlayStation.

История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией

Сначала студия создала Jak and Daxter для PlayStation 2, а после – уже Uncharted. Последняя вышла в конце 2007 года для игровой консоли PlayStation 3. Всего вышло 8 игр серии, в том числи для мобильных устройств и портативных консолей.

Игры серии Uncharted

Основная серия Uncharted включает в себя 4 игры. Среди них: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception, Uncharted 4: A Thief’s End.

История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией

Главный герой игры – Нейтан Дрейк. Он – искатель приключений и охотник за сокровищами, называющий себя потомком сэра Фрэнсиса Дрейка. У главного героя есть спутники: Виктор Салливан – друг и наставник Нейта, а также Елена Фишер – журналистка, снимающая документальный фильм об экспедиции Дрейка.

Какие игры выходили под брендом Uncharted:

  • Uncharted: Drake’s Fortune. Игра вышла в 2007 году на PlayStation 3. Это первая игра серии. События разворачиваются на острове в Тихом океане. Там Дрейк пытается найти сокровище Эльдорадо.
  • Uncharted 2: Among Thieves. Игра вышла в 2009 году на PlayStation 3. На этот раз Дрейк отправился по следам знаменитого путешественника Марко Поло. Главный герой ищет мифической страны Шамбалы, где согласно легендам находится камень Чинтамани.
  • Uncharted 3: Drake’s Deception. Игра вышла в 2011 году на PlayStation 3. В этот раз Нейт и Салли ищут "Атлантиду песков" в Аравийской пустыне.
  • Uncharted: Golden Abyss. Игра вышла в 2011 году на PlayStation Vita. Это приквел первой части серии.
  • Uncharted: Fight for Fortune. Игра вышла в 2012 году на PlayStation Vita. Это игра в жанре карточной стратегии.
  • Uncharted: The Nathan Drake Collection. Сборник вышел в 2015 году на PlayStation 4. Это переиздание первых частей для PlayStation 4. Сборник поддерживает разрешение 1080р и частоту 60 кадров в секунду.
  • Uncharted: Fortune Hunter. Игра вышла в 2016 году на iOS и Android. Это головоломка для мобильных устройств.
  • Uncharted 4: A Thief’s End. Игра вышла в 2016 году на PlayStation 4. В этот раз Нейтан отправляется со своим братом Сэмом и Салли на поиски Либерталии.
  • Uncharted: The Lost Legacy. Игра вышла в 2017 году на PlayStation 4. Это полноценная игра, которая изначально должна была быть дополнением. В ней Хлоя Фрейзер и Надин Росс отправляются в Индию на поиски бивня Ганеши.

Экранизация

Популярный американский кинопродюсер Ави Арад ("Железный человек", "Человек-паук", "Люди Икс") в 2008 году заявил о проработке экранизации Uncharted с подразделением Sony. После длительных изменений в команде снять фильм доверили Рубену Флейшеру. Автор "Венома" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд" должен был снять фильм, который стал бы предысторией к играм.История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией

Съемки стартовали в марте 2020 года. Изначально работу планировали около Берлина, но позже перенесли в Испанию. Свои коррективы внесла пандемия. В итоге после паузы в несколько месяцев съемки возобновили в июле в Германии. Заключительные кадры сняли в октябре 2020 года.

В качестве источника для экранизации стала четвертная часть Uncharted 4: A Thief’s End. Новый сценарий написали Арт Макрум и Мэтт Холлоуэй. На роль главного героя студия выбрала Тома Холланда – актеру предложили сыграть молодого Нейтана Дрейка. Его соперника – Виктора Салливана – сыграл Марк Уолберг.

Сюжет фильма Uncharted

Фильм расскажет историю о том, как соперники Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг) станут верными напарниками. Парочка займется поиском приключений и сокровищ. Вместе Дрейк и Салли должны будут не только приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории, а также найти Сэма – потерянного брата Нейтана.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг. Также в фильме появится София Тейлор Али в образе Хлои Фрейзер, а вот главного злодея сыграл Антонио Бандерас.

Чем еще занимается Naughty Dog

Компанию основали в 1984 году Энди Гавин и Джейсон Рубин. Тогда она называлась Jam Software. Основатели студии работали над играми в своем гараже, а уже в 1989 году компанию переименовали в Naughty Dog.

Известность компании принесла первая часть игры Crash Bandicoot. Серия стала эксклюзивом для консоли PlayStation. Проектом начали заниматься в 1994 году. После этого в 2001 году компанию купила Sony.

История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией

Далее последовали игры Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us. Последняя получила 10 наград на D.I.C.E. 2013 и 10 номинаций BAFTA. В 2013 году Naughty Dog получала награду "Студия-разработчик года" на VGX. Аналогичные награды компания получила в том же 2013 в 2020 году на Golden Joystick Awards.

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