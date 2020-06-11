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Плавное снижение: что происходит с курсом доллара 11 июня

Новости » Экономика     11.06.2020 - 12:18
Плавное снижение: что происходит с курсом доллара 11 июня
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и доллар дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,48 (26,53 - 10 июня), продажи - 26,70 (26,75 - 10 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,71 (29,73 - 10 июня), продажи - 30,22 (30,25 - 10 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,41 - 10 июня), продажи 3,89 (3,88 - 10 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,93 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 июня справочный курс на уровне 26,59 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 июня (26,64 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,55 - 26,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Плавное снижение: что происходит с курсом доллара 11 июня

Как сообщало РБК-Украина, в рамках программы Stand-By Международный валютный фонд может выделить Украины четыре транша общим объемом 5 млрд долларов.

Все деньги будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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