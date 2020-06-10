Аналитики ожидают дальнейшее укрепление курса гривны

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

К концу недели курс может пройти уровень 26,5 грн/доллар

Курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар. Такая ситуация возможна при условии сохранения высокого уровня предложения валюты.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик группы ICU Тарас Котович.

Он отметил, что курс может укрепиться, несмотря на попытки Нацбанка удержать усиление гривны путем выкупа валюты на рынке, как это происходило на прошлой неделе, добавил он.

"Предложение валюты на рынке росло и заставляло НБУ выкупать избыточные объемы, сдерживая укрепление курса гривны. Но несмотря на выкуп, гривна усиливалась к нижней границе ожидаемого нами коридора. На этой неделе мы ожидаем, что курс гривны продолжит укрепление и может пересечь уровень 26,5 грн/доллар", - спрогнозировал аналитик.

Как отметил Котович, в течение прошлой недели НБУ выкупил рекордный для нынешнего года объем - 410,7 млн долларов. Из этой суммы более половины Нацбанк купил в пятницу.

"В целом гривна закончила прошлую неделю на уровне 26,56 грн/доллар, что на 1,1% крепче, чем на предыдущей неделе", - отметил Котович.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 1-5 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 410,7 млн долларов.

В результате впервые с марта наблюдается положительное сальдо валютных операций НБУ на межбанке. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 347,5 млн долларов.

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Автор: Ростислав Шаправский