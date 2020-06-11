Плавне зниження: що відбувається з курсом долара 11 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,48 (26,53 - 10 червня), продажу - 26,70 (26,75 - 10 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,71 (29,73 - 10 червня), продажу - 30,22 (30,25 - 10 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,41 - 10 червня), продажу 3,89 (3,88 - 10 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,61 гривень за долар, курс купівлі до 26,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 червня довідковий курс на рівні 26,59 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 червня (26,64 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,55 - 26,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус