Марченко назвал количество траншей и цели кредита МВФ

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все транши поступят в государственный бюджет

В рамках программы Stand-By Международный валютный фонд может выделить Украины четыре транша общим объемом 5 млрд долларов. Все деньги будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Предусматривается четыре транша. Все транши предусматривается направить в государственный бюджет", - сообщил министр.

Марченко отметил, что первый транш на сумму 2,1 млрд долларов, который уже выделил МВФ, поступит в Украину 11 июня.

По его словам, эти средства пойдут не только на выплаты по долгам предыдущих лет, но и непосредственно на выплату пенсий, а также другие расходы государственного бюджета.

Напомним, Совет директоров совет МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, Международный валютный фонд (МВФ) при одобрении программы Stand-By объемом 5 млрд долларов руководствовался рядом критериев.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус