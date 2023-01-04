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Плавала біля пляжу. В Одеській області знищили морську міну

Ілюстративне фото: в Одеській області знищили морську міну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

За даними ВМС, протикорабельна міна дрейфувала у прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області. Про знахідку одразу повідомили військових.

"Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкоджений силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - наголошують військові.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, в Одеській області Сили оборони теж виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Також ми писали, що 10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

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