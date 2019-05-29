Платят не только трусы: чем рискует Украина в случае дефолта и разрыва с МВФ

Разговоры и их последствия

Спасет ли Украину дефолт или нанесет ей непоправимый ущерб, отбросив экономику страну на годы назад? Учитывая плотный график выплат внешних долгов в этом и следующем годах, тема дефолта время от времени возникает в кругу экономистов, бизнеса и политиков. Но пока к этому сценарию склоняются немногие.

Справка:

Внешний госдолг Украины составляет 40 млрд долларов. Если добавить к нему более 10 млрд долларов гарантированного государством долга, то общая сумма обязательств перед иностранными кредиторами достигнет 50 млрд долларов. Из них почти 23 млрд долларов – это еврооблигации, в том числе и те, которые Минфин выпустил в 2015 году при реструктуризации долга. На втором месте среди самых крупных кредиторов – Международный валютный фонд, которому страна в общей сложности должна 12,5 млрд долларов.

В этом году из госбюджета нужно вернуть 4,4 млрд долларов, большую часть правительство уже заплатило. Крупную порцию платежей чиновникам предстоит провести в сентябре, погасив часть долга по еврооблигациям и перед МВФ. В следующем году нужно вернуть еще около 5,2 млрд долларов, это будет пиком долговой нагрузки в ближайшие годы.

Лишний повод для разговоров о дефолте подбросил олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину вскоре после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. В интервью британскому изданию Financial Times он поставил в пример Украине Грецию и Аргентину. Обе страны в разные годы, накопив больше долгов, чем могли обслуживать, вынуждены были просить кредиторов о списании и реструктуризации.

Аргентина дважды допустила дефолт – в 2001 и 2014 годах. Банкротство в 2001 году закончилось для страны невыплатой пенсий, конфискацией средств из накопительных пенсионных фондов, девальвацией песо и массовыми беспорядками. Тогда как Греция, будучи страной еврозоны, убедила банки и страны ЕС ее поддержать, договорившись в 2011 году о списании около 100 млрд евро, но все равно со временем окунулась в финансовый кризис. Дело в том, что правительство Греции, не желая экономить и урезать социальные расходы, в 2015 году снова стало на путь банкротства, допустив дефолт перед Международным валютным фондом. И лишь взамен на обещание Греции урезать расходы и пойти на непопулярные реформы, МВФ и ЕС открыли для страны беспрецедентную финансовую программу размером 260 млрд евро, которая позволила ей встать на ноги и возобновить экономический рост.

Украина, конечно, не получала кредиты в объемах, как Греция. Но ведь и для западных стран Киев в финансовом плане не настолько важен, как Афины. Греция входит в еврозону, потому ее банкротство слишком болезненно ударит по курсу евро, зацепив другие страны ЕС. Но Коломойский считает, что США и ЕС все же должны списать Украине долги в качестве компенсации за противостояние российской агрессии. А говоря о МВФ, он предполагает, что страна устала от требований кредитора, явно намекая на пересмотр отношений с Фондом. Что же касается США, под их гарантии Украина несколько раз размещала еврооблигации под самый низкий в своей истории процент – около 2% годовых. Для сравнения: в прошлом году Украина выпустила евробонды почти под 10%.

Но здесь стоит вспомнить, что МВФ в 2015 году, приняв во внимание факт агрессии РФ, дал Украине больше средств, чем страна могла рассчитывать при иных обстоятельствах. Четыре года назад Фонд открыл для Киева программу расширенного финансирования на 17 млрд долларов, что в разы превысило максимально возможную квоту Украины. Другой вопрос, что власти не выбрали транши на всю сумму по этой программе, несколько раз нарушив договоренности с кредитором, в том числе в вопросе повышения цены на газ для населения.

Вообще подход украинских властей к работе с МВФ, скорее, напоминает отношения заемщика, которому от банка необходим ситуативный потребительский кредит для поправки финансового положения или покупки техники. Как только условия такого кредитования перестают устраивать, то есть, возникает необходимость выполнения непопулярных реформ или взятых на себя ранее обязательств, государство забывает о них, и чиновники находят тысячи причин, почему положения меморандума не подлежат выполнению.

На самом деле участие в программе МВФ страны с развивающейся экономикой – это история о другом. О том, что власти добровольно принимают решение о привлечении финансирования Фонда, и последний его выдает, убедившись, что страна будет выполнять определенную дорожную карту реформ в фискальной и бюджетной политике, банковском секторе, энергетике и других отраслях экономики. Цель Фонда – не просто выдать кредит, а заручиться гарантией того, что экономика страны-заемщика, во-первых, позволит МВФ вернуть средства, а, во-вторых, продемонстрирует в краткосрочной перспективе уверенный рост.

Каждый раз, когда правительство отказывается от выполнения условий программы, например, из-за нежелания в предвыборный период устанавливать рыночные тарифы на энергоресурсы, финансирование приостанавливается. Фонд в таких случаях публично заявляет, что всегда готов к сотрудничеству и последующему диалогу. Украинские политики же, наоборот, убеждают население в том, что МВФ – причина всех социально-экономических бед. Обычно такие заявления происходят в период успешного размещения евробондов или на фоне удачной продажи государственных ценных бумаг нерезидентам, когда гривна поддерживается притоком валюты из-за рубежа.

Но как это выглядит для иностранных инвесторов, международного сообщества и западных доноров? Как только Украина "ставит на паузу" свои отношения с МВФ, для внешнего мира – это сигнал к тому, что политическая воля проводить структурные реформы ослабла. А значит, страна более не намерена преодолевать системные проблемы в финансовом секторе.

Соответственно, у международных финансовых организаций возникают сомнения в благонадежности такого заемщика, как Украина, а иностранные компании не спешат в страну с капиталовложениями, где их риски не застрахованы.

Обратная сторона дефолта

У Зеленского, комментируя заявление Коломойского, дали понять, что это личное мнение бизнесмена. И что вариант с дефолтом – не тот путь, которым пойдет страна, сказал глава партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков. "Думаю, что дефолта не будет, я думаю, что продолжится сотрудничество с Международным валютным фондом, я думаю, что будет все стабильно", – согласился с Разумковым представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус. Но само по себе заявление олигарха, имеющего скандальную репутацию и, как многие считают, – влияние на президента, вполне могло насторожить кредиторов и инвесторов, заставив их задуматься о реальности дефолта в Украине.

Дефолт, как бы это не звучало, – лучший период для тех же олигархов, чтобы покупать дешево активы, в том числе и государственные. Но при этом едва ли в такой ситуации можно рассчитывать на приток инвестиций из-за рубежа. Ведь для иностранных компаний страна, допустившая дефолт, несет слишком много рисков, начиная от репутационных, заканчивая нестабильностью местной валюты. Из-за риска девальвации окупить вложения в долларах и евро иностранцам будет крайне затруднительно.

Кроме того, нарушив обязательства перед покупателями украинских еврооблигаций, наша страна рискует на годы остаться без доступа к внешним рынкам финансирования, а значит и без одного из основных источников иностранной валюты. Но для местных олигархов, привыкших и умеющих зарабатывать на кризисе и панике, дефолт – это, конечно, большие возможности.

Ближе всего к дефолту Украина была в 2014-15 годах, когда правительство Арсения Яценюка договаривалось с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. И, пожалуй, тогда, пойти власти на такой шаг, их действия можно было оправдать, сославшись на войну, падение курса гривны и разруху в стране после побега Януковича и его "семьи".

Но тогда инвесторы, приняв во внимание агрессию РФ и последовавшее за ней падение экономики, пошли власти навстречу, списав часть долга и согласившись продлить выплату по евробондам на последующие годы. А теперь для разговоров о дефолте, принимая во внимание более благоприятную макроэкономическую ситуацию, гораздо меньше поводов. К тому же у НБУ есть "подушка безопасности" в виде золотовалютных резервов, размер которых сейчас достиг 20 млрд долларов.

Дефолт – это не о том, чтобы начать с чистого листа. Это, скорее, о том, как сделать шаг назад и окончательно не упасть. Но, прекратив платить по долгам, попутно спровоцировав панику на валютном рынке, страна также будет вынуждена урезать социальные расходы, что явно не понравится самым необеспеченным слоям населения. Вдобавок сюда же наложится паника среди вкладчиков банков, спешащих забирать свои депозиты и обменять их на валюту. Незамедлительно кризис скажется на рейтинге власти, в том числе и президента.

К тому же нет гарантии, что, отказав платить кредиторам сегодня, правительству не придется делать это завтра, когда оно снова придет за помощью к финансовым организациям. То, что это случится, красноречиво свидетельствует опыт Аргентины и Греции, о которых упомянул одиозный олигарх и которые не смогли самостоятельно выбраться из "долговой ямы". И потому есть огромный риск, что вместо спасительной пилюли, позволяющей избавиться от всех болезней и проблем экономики, дефолт станет ядом, медленно и болезненно убивающим страну.

Сам Владимир Зеленский, встретившись вчера с представителями миссии МВФ в Украине, поспешил заверить, что "сотрудничество продолжается". "МВФ всегда являлся надежным партнером для Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке. И Украина, со своей стороны, останется партнером, который тоже придерживается своих обязательств", – заявил президент, обвинив парламент в том, что он "медлит с принятием реформаторских законопроектов".