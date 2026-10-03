Плацдарм росіян під Куп'янськом "притискається", - Трегубов

За словами речника, на північ від міста та в його околицях єдиний помітний російський плацдарм поступово скорочується і "притискається".

"Якщо ж говорити про Куп'янськ, саме місто і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього... він скорочується. Я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська скоротити", - повідомив Трегубов.

Водночас окупаційні війська продовжують активно тиснути на український плацдарм, розташований на західному березі річки Оскіл.

На цьому напрямку росіяни окупували село Піщане та намагаються інфільтруватися в район селища Ківшарівка.

"Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який знаходиться все ж таки за річкою", - підкреслив речник УОС.