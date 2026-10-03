Плацдарм росіян під Куп'янськом "притискається", - Трегубов

Російський плацдарм на північ від Куп'янська Харківської області зменшується під тиском Сил оборони України.
Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
За словами речника, на північ від міста та в його околицях єдиний помітний російський плацдарм поступово скорочується і "притискається".
"Якщо ж говорити про Куп'янськ, саме місто і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього... він скорочується. Я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська скоротити", - повідомив Трегубов.
Водночас окупаційні війська продовжують активно тиснути на український плацдарм, розташований на західному березі річки Оскіл.
На цьому напрямку росіяни окупували село Піщане та намагаються інфільтруватися в район селища Ківшарівка.
"Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який знаходиться все ж таки за річкою", - підкреслив речник УОС.
Нагадаємо, бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" продовжують успішно нищити окупантів на Харківщині.
Зокрема, раніше підрозділ провів вдалу штурмову операцію, під час якої ЗСУ зайняли нові позиції під Куп'янськом та проламали оборону ворога за лічені хвилини.
Згодом на цьому ж напрямку українські захисники зачистили від окупантів 4 квадратні кілометри території. Успішні активні дії проходили в районі між населеними пунктами Дворічна та Западне.