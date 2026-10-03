Плацдарм россиян под Купянском "прижимается", - Трегубов

Российский плацдарм севернее Купянска Харьковской области уменьшается под давлением Сил обороны Украины.
Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
По словам спикера, к северу от города и в его окрестностях единственный заметный российский плацдарм постепенно сокращается и "прижимается".
"Если же говорить о Купянске, самом городе и его окрестностях, а особенно происходящем к северу от него... он сокращается. Я очень надеюсь, что так или иначе может удаться тот плацдарм, по крайней мере от Двухлетней до Купянска сократить", - сообщил Трегубов.
В то же время оккупационные войска продолжают активно давить на украинский плацдарм, расположенный на западном берегу реки Оскол.
В этом направлении россияне оккупировали село Песчаное и пытаются инфильтрироваться в район поселка Кившаровка.
"Там действительно горячо, там действительно проблемно. Это свойство плацдарма, который находится все-таки за рекой", - подчеркнул спикер УОС.
Напомним, бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" продолжают успешно уничтожать окупантов в Харьковской области.
В частности, ранее подразделение провело удачную штурмовую операцию, во время которой ВСУ заняли новые позиции под Купянском и проломили оборону врага за считанные минуты.
Впоследствии на этом же направлении украинские защитники зачистили от кафиров 4 квадратных километра территории. Успешные активные действия проходили в районе между населенными пунктами Двухлетняя и Западная.