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Плацдарм россиян под Купянском "прижимается", - Трегубов

21:55 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ давят на вражеский плацдарм под Купянском (Getty Images)

Российский плацдарм севернее Купянска Харьковской области уменьшается под давлением Сил обороны Украины.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

По словам спикера, к северу от города и в его окрестностях единственный заметный российский плацдарм постепенно сокращается и "прижимается".

"Если же говорить о Купянске, самом городе и его окрестностях, а особенно происходящем к северу от него... он сокращается. Я очень надеюсь, что так или иначе может удаться тот плацдарм, по крайней мере от Двухлетней до Купянска сократить", - сообщил Трегубов.

В то же время оккупационные войска продолжают активно давить на украинский плацдарм, расположенный на западном берегу реки Оскол.

В этом направлении россияне оккупировали село Песчаное и пытаются инфильтрироваться в район поселка Кившаровка.

"Там действительно горячо, там действительно проблемно. Это свойство плацдарма, который находится все-таки за рекой", - подчеркнул спикер УОС.

Напомним, бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" продолжают успешно уничтожать окупантов в Харьковской области.

В частности, ранее подразделение провело удачную штурмовую операцию, во время которой ВСУ заняли новые позиции под Купянском и проломили оборону врага за считанные минуты.

Впоследствии на этом же направлении украинские защитники зачистили от кафиров 4 квадратных километра территории. Успешные активные действия проходили в районе между населенными пунктами Двухлетняя и Западная.

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