Плацдарм россиян под Купянском "прижимается", - Трегубов

По словам спикера, к северу от города и в его окрестностях единственный заметный российский плацдарм постепенно сокращается и "прижимается".

"Если же говорить о Купянске, самом городе и его окрестностях, а особенно происходящем к северу от него... он сокращается. Я очень надеюсь, что так или иначе может удаться тот плацдарм, по крайней мере от Двухлетней до Купянска сократить", - сообщил Трегубов.

В то же время оккупационные войска продолжают активно давить на украинский плацдарм, расположенный на западном берегу реки Оскол.

В этом направлении россияне оккупировали село Песчаное и пытаются инфильтрироваться в район поселка Кившаровка.

"Там действительно горячо, там действительно проблемно. Это свойство плацдарма, который находится все-таки за рекой", - подчеркнул спикер УОС.