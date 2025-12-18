Перетворення спортивних земель на приватні будинки

На плато Ай-Петрі з'являються дво-, три- і чотириповерхові будинки, більша частина яких належить чинним і колишнім чиновникам окупаційної адміністрації, а також їхнім родичам і діловим партнерам.

Первісне спортивне призначення гірських ділянок використовували як прикриття для забудови з подальшою легалізацією заднім числом, зазначають експерти.

Обіцянки та реальність знесення

Після суспільного резонансу окупаційна влада оголосила про "порушення" і виписала постанови на знесення з п'ятиденним терміном. Однак з моменту публікації минуло понад 100 днів, і жоден об'єкт так і не було демонтовано.

За даними ЦНС, це не випадковість, а свідоме блокування виконання рішень з метою зміни цільового призначення ділянок і узаконення будівель.

Схема освоєння землі

Експерти наголошують, що перевірки "влади" і відповідальних "органів влади" використовуються лише як ширма, а реальна мета - зберегти забудову і легалізувати її.

Окупаційна адміністрація Ялти виступає бенефіціаром схеми й не планує повертати землю суспільству, перекривши доступ громадянам до заповідних територій Кримських гір.

Такий підхід перетворює земельні ресурси на інструмент особистої вигоди, підриваючи довіру до влади та перешкоджаючи розвитку спорту.