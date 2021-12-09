Платные камеры в СИЗО. Действие пилотного проекта продлили до апреля 2022 года

Фото: платные камеры в СИЗО будут действовать до апреля 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров продлил действие платных камер следственных изоляторов в рамках пилотного проекта до 22 апреля следующего года. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канали.

"Кабмин продлил срок реализации экспериментального проекта платных СИЗО до 22 апреля 2022 года", - написал он. Согласно сравнительной таблице, соответствующий пилотный проект, предварительно, должен был продлиться до 31 декабря текущего года. По информации Минюста, с начала реализации проекта услугой воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила 6105,6 тыс. грн, в результате чего было отремонтировано 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.