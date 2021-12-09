Платні камери в СІЗО. Дію пілотного проекту продовжили до квітня 2022 року

Фото: платні камери в СІЗО діятимуть до квітня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів продовжив дію платних камер слідчих ізоляторів в рамках пілотного проекту до 22 квітня наступного року. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

"Кабмін продовжив термін реалізації експериментального проекту платних СІЗО до 22 квітня 2022 року", - написав він. Відповідно до порівняльної таблиці, відповідний пілотний проект, попередньо, мав тривати до 31 грудня поточного року. За інформацією Мінюсту, з початку реалізації проекту послугою скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тис. грн, внаслідок чого було відремонтовано 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.