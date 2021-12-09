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Платні камери в СІЗО. Дію пілотного проекту продовжили до квітня 2022 року

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 14:14
Платні камери в СІЗО. Дію пілотного проекту продовжили до квітня 2022 року Фото: платні камери в СІЗО діятимуть до квітня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів продовжив дію платних камер слідчих ізоляторів в рамках пілотного проекту до 22 квітня наступного року. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

"Кабмін продовжив термін реалізації експериментального проекту платних СІЗО до 22 квітня 2022 року", - написав він.

Відповідно до порівняльної таблиці, відповідний пілотний проект, попередньо, мав тривати до 31 грудня поточного року.

За інформацією Мінюсту, з початку реалізації проекту послугою скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тис. грн, внаслідок чого було відремонтовано 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.

Платні камери в СІЗО. Дію пілотного проекту продовжили до квітня 2022 року

Нагадаємо що перші в Україні платні камери в рамках пілотного проекту відкрилися в Лук'янівському СІЗО ще на початку травня 2020 року.

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Кабінет Міністрів України СИЗО
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