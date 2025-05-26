Платні сервіси для бізнесу в Дії: що варто знати

Ми в Дії звикли говорити з людьми прямо. Без зайвої бюрократії, складних формулювань чи дрібного шрифту. Коли країна повномасштабно воює, а водночас залишається світовим лідером цифрових сервісів – це досягається не за рахунок магії, а завдяки рішенню складних питань і стратегічному плануванню. І запуск платних сервісів – якраз одне з таких рішень.

Чому зараз? Тому що Дія – це вже не експеримент, а інфраструктура. Це цифрова держава в кишені, якою щодня користуються мільйони громадян і тисячі бізнесів. Від ID-картки до свідоцтва про народження, від студентського до техпаспорта – ми спростили доступ до ключових документів і побудували нову культуру державних послуг.

Але щоб цей проєкт розвивався, ставав ще надійнішим, швидшим і зручнішим – йому потрібна система підтримки. Саме тому ми починаємо монетизацію. Обережно. Поступово. І тільки там, де це справді створює додаткову цінність.

Перший платний сервіс – новий етап цифрової трансформації

Першим кроком стала монетизація мультишерингу – сервісу, який дозволяє передавати одразу кілька цифрових документів у межах одного запиту. Наприклад, клієнт банку може одразу передати ID-картку, РНОКПП та довідку про доходи. Це економить час, усуває зайву бюрократію і забезпечує зручність як для бізнесу, так і для клієнта.

Ми почали саме з шерингу, бо він уже довів свою ефективність. Бізнес активно ним користується, а позитивний зворотний зв’язок – найкраща мотивація для масштабування.

Що залишається безкоштовним?

Для громадян усі сервіси залишаються безкоштовними.

Запуск мультишерингу з 1 червня не означає обов’язковий перехід усіх компаній на новий сценарій. Із цієї дати мультишеринг стане доступним для тих, хто вже технічно готовий до інтеграції. Інші зможуть приєднатися у зручний для себе час – з урахуванням своїх ресурсів, процедур та налаштувань.

Після 1 червня залишається доступним безкоштовний шеринг одного документа – саме за цією моделлю можна й надалі працювати без жодних обмежень. Це гнучкий підхід, який дозволяє кожному бізнесу обирати темп цифрової інтеграції, що відповідає його потребам і можливостям.

У межах звичайного (безкоштовного) шерингу доступні:

ID-картка

Закордонний паспорт

Податковий номер (РНОКПП)

Свідоцтво про народження дитини

Довідка ВПО

Актові записи (зміна імені, шлюб, розлучення)

Пенсійне посвідчення

Документи про освіту

Посвідчення ветерана

Водійське посвідчення

Техпаспорт

Студентський квиток

Посвідки на постійне і тимчасове проживання

Єдиний документ, який доступний лише через мультишеринг – це довідка про доходи.

Діалог із бізнесом – у пріоритеті

Ми добре розуміємо, що монетизація в державному сервісі – чутливе питання. Тому не йдемо шляхом різких змін.

Навпаки, всі рішення ми приймаємо у тісній співпраці з бізнесом. Слухаємо, проводимо зустрічі, збираємо фідбек і коригуємо підходи. Тобто розвиток сервісів і формування майбутніх тарифних моделей відбуватимуться не в кабінетах, а в діалозі з представниками ринку – з урахуванням їхніх потреб і реального досвіду.

Ми відкриті до пропозицій – як щодо покращення самого продукту, так і умов його використання. Для нас важливо, щоб Дія і надалі залишалась інструментом, який допомагає бізнесу зростати і підвищувати свою ефективність.

Куди підуть кошти?

Отримані кошти спрямовуватимуться на підтримку та розвиток Дії – від технічної інфраструктури до розробки нових сервісів і модернізації існуючих. Це дозволить зберігати стабільну роботу системи, впроваджувати нові цифрові рішення, посилювати кіберзахист і забезпечувати безперебійний доступ для мільйонів користувачів.

Запровадження платних сервісів для бізнесу – це крок до сталого розвитку цифрової держави. Ми обрали таку модель, аби не скорочувати обсяг можливостей, а навпаки – зберігати всі сервіси для громадян повністю безкоштовними, а для компаній створювати додаткову цінність: інструменти, які підвищують ефективність, зручність і економлять час.

Це не про прибуток, а про довгострокову стратегію. Ми прагнемо, аби Україна залишалася лідером цифрової трансформації не лише сьогодні, а й у майбутньому – з міцною, сучасною та самодостатньою цифровою інфраструктурою.

Висновок

Запровадження платних сервісів у Дії – це виважений крок, спрямований на підтримку та розвиток системи, яка роками обслуговує мільйони громадян і тисячі компаній. Це про забезпечення стабільності, безпеки та якості послуг, які є фундаментом цифрової держави.