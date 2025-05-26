Платные сервисы для бизнеса в Дии: что стоит знать

Мы в Дии привыкли говорить с людьми прямо. Без лишней бюрократии, сложных формулировок или мелкого шрифта. Когда страна полномасштабно воюет, а в то же время остается мировым лидером цифровых сервисов – это достигается не за счет магии, а благодаря решению сложных вопросов и стратегическому планированию. И запуск платных сервисов – как раз одно из таких решений.

Почему сейчас? Потому что Дия – это уже не эксперимент, а инфраструктура. Это цифровое государство в кармане, которым ежедневно пользуются миллионы граждан и тысячи бизнесов. От ID-карты до свидетельства о рождении, от студенческого до техпаспорта – мы упростили доступ к ключевым документам и построили новую культуру государственных услуг.

Но чтобы этот проект развивался, становился еще надежнее, быстрее и удобнее – ему нужна система поддержки. Именно поэтому мы начинаем монетизацию. Осторожно. Постепенно. И только там, где это действительно создает дополнительную ценность.

Первый платный сервис – новый этап цифровой трансформации

Первым шагом стала монетизация мультишеринга – сервиса, который позволяет передавать сразу несколько цифровых документов в рамках одного запроса. Например, клиент банка может сразу передать ID-карту, РНОКПП и справку о доходах. Это экономит время, устраняет лишнюю бюрократию и обеспечивает удобство как для бизнеса, так и для клиента.

Мы начали именно с шеринга, потому что он уже доказал свою эффективность. Бизнес активно им пользуется, а положительная обратная связь – лучшая мотивация для масштабирования.

Что остается бесплатным?

Для граждан все сервисы остаются бесплатными.

Запуск мультишеринга с 1 июня не означает обязательный переход всех компаний на новый сценарий. С этой даты мультишеринг станет доступным для тех, кто уже технически готов к интеграции. Остальные смогут присоединиться в удобное для себя время – с учетом своих ресурсов, процедур и настроек.

После 1 июня остается доступным бесплатный шеринг одного документа – именно по этой модели можно и в дальнейшем работать без ограничений. Это гибкий подход, который позволяет каждому бизнесу выбирать темп цифровой интеграции, соответствующий его потребностям и возможностям.

В рамках обычного (бесплатного) шеринга доступны:

ID-карта

Заграничный паспорт

Налоговый номер (РНОКПП)

Свидетельство о рождении ребенка

Справка ВПЛ

Актовые записи (смена имени, брак, развод)

Пенсионное удостоверение

Документы об образовании

Удостоверение ветерана

Водительское удостоверение

Техпаспорт

Студенческий билет

Вид на постоянное и временное проживание

Единственный документ, который доступен только через мультишеринг – это справка о доходах.

Диалог с бизнесом – в приоритете

Мы хорошо понимаем, что монетизация в государственном сервисе – чувствительный вопрос. Поэтому не идем по пути резких изменений.

Наоборот, все решения мы принимаем в тесном сотрудничестве с бизнесом. Слушаем, проводим встречи, собираем фидбек и корректируем подходы. То есть развитие сервисов и формирование будущих тарифных моделей будет происходить не в кабинетах, а в диалоге с представителями рынка – с учетом их потребностей и реального опыта.

Мы открыты к предложениям – как по улучшению самого продукта, так и условий его использования. Для нас важно, чтобы Дия и в дальнейшем оставалась инструментом, который помогает бизнесу расти и повышать свою эффективность.

Куда пойдут средства?

Полученные средства будут направлены на поддержку и развитие Дии – от технической инфраструктуры до разработки новых сервисов и модернизации существующих. Это позволит сохранять стабильную работу системы, внедрять новые цифровые решения, усиливать киберзащиту и обеспечивать бесперебойный доступ для миллионов пользователей.

Введение платных сервисов для бизнеса – это шаг к устойчивому развитию цифрового государства. Мы выбрали такую модель, чтобы не сокращать объем возможностей, а наоборот – сохранять все сервисы для граждан полностью бесплатными, а для компаний создавать дополнительную ценность: инструменты, которые повышают эффективность, удобство и экономят время.

Это не о прибыли, а о долгосрочной стратегии. Мы хотим, чтобы Украина оставалась лидером цифровой трансформации не только сегодня, но и в будущем – с крепкой, современной и самодостаточной цифровой инфраструктурой.

Вывод

Введение платных сервисов в Дии – это взвешенный шаг, направленный на поддержку и развитие системы, которая годами обслуживает миллионы граждан и тысячи компаний. Это об обеспечении стабильности, безопасности и качества услуг, которые являются фундаментом цифрового государства.