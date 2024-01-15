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Платіжки за газ потрібно сплачувати вчасно: де і як це можна зробити

Фото: в "Нафтогазі" пояснили, як сплатити платіжки за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Платіжки за газ потрібно сплачувати вчасно. Це можна зробити як в онлайн, так і офлайн режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Facebook.

"За спожитий природний газ ви розраховуєтеся після його використання. Щоб забезпечити опалювальний сезон ресурсом, наша компанія закуповує прогнозований об’єм наперед. Сплативши вчасно, ви підтримуєте енергетичну стійкість країни в надскладні часи", - йдеться у повідомленні.

Отримати платіжку та оплатити її можна кількома способами:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чат-ботах у Telegram, Viber та  Messenger;
  • у терміналах самообслуговування "ПриватБанк", "Ощадбанк";
  • у відділеннях "Ощадбанку", "Нової пошти" та ПУМБ;
  • "Укрпоштою" після 20-го числа поточного місяця, лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Природний газ в Україні не здорожчає навіть в опалювальний період.

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