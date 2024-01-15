Платіжки за газ потрібно сплачувати вчасно: де і як це можна зробити

Платіжки за газ потрібно сплачувати вчасно. Це можна зробити як в онлайн, так і офлайн режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Facebook.
"За спожитий природний газ ви розраховуєтеся після його використання. Щоб забезпечити опалювальний сезон ресурсом, наша компанія закуповує прогнозований об’єм наперед. Сплативши вчасно, ви підтримуєте енергетичну стійкість країни в надскладні часи", - йдеться у повідомленні.
Отримати платіжку та оплатити її можна кількома способами:
Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.
Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Природний газ в Україні не здорожчає навіть в опалювальний період.
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